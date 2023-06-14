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Нідерланди відправляють Україні додаткові системи ППО
19:50 14.06.2023 |
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у середу оголосила про внесок у зміцнення протиповітряної оборони України на тлі регулярних атак Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в листі Оллонгрен до парламенту Нідерландів.
Серед іншого, нідерландське Міністерство оборони придбає чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро для України.
"Радари можуть бути використані зокрема для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Таким чином Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України", - підкреслила міністерка.
Вона також нагадала, що міністри оборони країн Об'єднаних експедиційних сил під керівництвом Великої Британії домовились витратити 107 мільйони євро з Міжнародного фонду для України на зміцнення ППО Києва.
"Крім того, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю обладнання для протиповітряної оборони в межах багатостороннього партнерства, яке буде доставлено в Україну в найкоротші терміни", - додала вона.
Як зазначає "Мілітарний", система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання 360-градусного охоплення. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи - 400 кілометрів із точністю до 20 метрів.
Нагадаємо, в середу США оголосили про надання Україні військової допомоги на 325 мільйонів доларів, до якої увійшли зокрема боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, зенітні комплекси Stinger і протитанкові комплекси Javelin.
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