Петиція із закликом не виселяти з Києво-Печерської лаври ченців УПЦ (МП) на чолі з Онуфрієм не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом не виселяти з Києво-Печерської лаври чернечу братію Української православної церкви (Московського патріархату) на чолі з митрополитом Онуфрієм не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з даними на платформі на сайті уряду, петицію подали 15 березня, і станом на 14 червня вона змогла набрати лише 11,7 тис. голосів із необхідних для розгляду 25 тисяч.

"Просимо Кабінет Міністрів України стати на захист основоположних прав і свобод громадян України, які нині є насельниками лаври, та провести інвентаризацію будівель, що перебувають на балансі заповідника, з розробкою рекомендацій щодо їх утримання та догляду, без виселення братії лаври на чолі з її Священноархімандритом блаженнішим митрополитом Онуфрієм", - ішлося в тексті петиції.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї і переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) має протягом трьох робочих днів з дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою. В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу протягом трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру, а також не підписали у встановлений термін актів приймання-передачі.

Роботу комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.