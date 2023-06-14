Фінансові новини
- |
- 14.06.23
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Маркарова про ракети ATACMS для України: ми вперше почули, що питання обговорюється
12:32 14.06.2023 |
США "змінили тональність" у питанні постачання далекобійних ракет ATACMS для України. Проте на це впливають низка факторів, зокрема політичне рішення та логістика постачань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову в інтерв'ю The Page.
"Якщо до цього всі відповіді звучали як "just forget it" (забудьте про це, - ред.), тоді (у травні, - ред.) ми вперше почули про те, що питання обговорюється", - сказала посол.
Маркарова наголосила, що немає непереборних червоних ліній щодо постачання озброєння Україні, але є набір фактор, які впливають на рішення партнерів.
"Немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули "ні", а потім чули "так". Це не завжди тому, що була чітка позиція "ні" і вона змінилась на чітку позицію "так" - це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів", - заявила дипломат.
Вона додала, що одним з важливих факторів щодо постачання ракет є політична готовність США. Також важливо проаналізувати кількість ракет, тренування військових, інтеграцію озброєння з тим, яке вже є у ЗСУ, виробничий комплекс та логістику.
Крім того, за словами дипломата, важливо, щоб не лише США мали ці ракети, але й інші партнери України.
Зазначимо, ATACMS - це ракети класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.
Що цьому передувало
Українське керівництво як військове, так і політичне наголошує, що ЗСУ потребують далекобійної зброї для перемоги у війні. Довгий час партнери не хотіли надавати Україні таку зброю, побоюючись, що військові можуть використати її для ударів по території РФ.
Останнім часом риторика США щодо ATACMS змінилася. Зокрема, американські конгресмени внесли до парламенту резолюцію із закликом до адміністрації Байдена надати Україні ці ракети.
Також нагадаємо, що Україна отримала від Великої Британії далекобійні ракети Storm Shadow. У Міноборони зазначають, що ракети на 100% вразили всі цілі, які визначив Генштаб ЗСУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор геноцидом українського народу
|Британія анонсувала нову військову допомогу для України
|США оголосили новий пакет військової допомоги для України
|«Венеційка»: «антиолігархічний закон» не повинен застосовуватися у вигляді, в якому він є зараз
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лучшие концертные площадки Киева
У РУБРИЦІ
|Столтенберг про навчання українських пілотів: вже є рішення
|Петиція із закликом не виселяти з Києво-Печерської лаври ченців УПЦ (МП) на чолі з Онуфрієм не набрала необхідних голосів
|Країни ЄС хочуть змінити план щодо нарощування виробництва боєприпасів - ЗМІ
|Маркарова про ракети ATACMS для України: ми вперше почули, що питання обговорюється
|США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель безпеки на саміті НАТО, - NYT
|ВАКС засудив суддю Чауса до 10 років позбавлення волі, повідомляє САП
Бізнес
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно
|Президент Південної Кореї заявив про «тотальну війну» у сфері виробництва напівпровідників
|Apple придбала стартап Mira, який розробляє AR-гарнітури для американських військових та тематичних парків Nintendo