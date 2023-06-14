Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США вивчають можливість конфіскації активів РФ для відновлення України, - Мінфін

 

США, їхні союзники та партнери розглядають варіанти того, як можна потенційно використовувати російські активи для відновлення. Їх хочуть спрямувати на відновлення України після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Джанет Єллен, яку приводить Bloomberg.

Міністр прокоментувала розроблювану ініціативу, спрямовану на надання адміністрації президента США Джо Байдена повноважень для конфіскації російських активів. Далі вони мають передаватися в міжнародний цільовий фонд для відновлення України.

"Ми працюємо над цим питанням із союзниками і партнерами в G7. Наразі більшість активів РФ знаходяться не в Сполучених Штатах", - сказала Єллен.

За її словами, вкрай важливо, щоб будь-які подальші кроки країни робили шляхом ретельних консультацій між собою в рамках скоординованого підходу.

"Ми беремо участь у цих обговореннях. Ми працюємо над тим, щоб точніше визначити, де саме розташовані ці активи", - відповіла міністр.

Також вона додала, що уряд США вивчає низку кроків, які країна може зробити в рамках чинних повноважень. Єллен сподівається, що члени Конгресу допомагатимуть їй у цьому важливому питанні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4721
  0,1151
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8574  0,06 0,16 37,3759  0,07 0,18
EUR 39,8300  0,13 0,32 40,6007  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес