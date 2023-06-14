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США вивчають можливість конфіскації активів РФ для відновлення України, - Мінфін
08:47 14.06.2023 |
США, їхні союзники та партнери розглядають варіанти того, як можна потенційно використовувати російські активи для відновлення. Їх хочуть спрямувати на відновлення України після закінчення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Джанет Єллен, яку приводить Bloomberg.
Міністр прокоментувала розроблювану ініціативу, спрямовану на надання адміністрації президента США Джо Байдена повноважень для конфіскації російських активів. Далі вони мають передаватися в міжнародний цільовий фонд для відновлення України.
"Ми працюємо над цим питанням із союзниками і партнерами в G7. Наразі більшість активів РФ знаходяться не в Сполучених Штатах", - сказала Єллен.
За її словами, вкрай важливо, щоб будь-які подальші кроки країни робили шляхом ретельних консультацій між собою в рамках скоординованого підходу.
"Ми беремо участь у цих обговореннях. Ми працюємо над тим, щоб точніше визначити, де саме розташовані ці активи", - відповіла міністр.
Також вона додала, що уряд США вивчає низку кроків, які країна може зробити в рамках чинних повноважень. Єллен сподівається, що члени Конгресу допомагатимуть їй у цьому важливому питанні.
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