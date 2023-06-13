Франція направила в Україну дві групи слідчих і судових експертів для допомоги в розслідуванні злочинів проти довкілля - МЗС

Франція 10 та 11 червня направила в Україну групу слідчих і групу судових експертів для підтримки роботи української та міжнародної кримінальної юстиції, ідеться в комюніке Міністерства Європи та закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ Франції.

Згідно з текстом заяви, Франція продовжує рішуче діяти проти безкарності за дії, вчинені в рамках російської агресії в Україні, і відправила дві нові команди для підтримання зусиль української влади та Міжнародного кримінального суду (МКС).

Одна з відправлених груп складається зі слідчих, друга - із судових експертів. Перша команда допоможе українській владі розслідувати злочини, що завдали серйозної і тривалої шкоди довкіллю. До складу групи входять жандарми з Центрального управління боротьби зі злочинами проти довкілля та здоров'я населення (OCLAESP) та експерт з Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії.

"Франція також розгорне технічну та криміналістичну поліцейську місію під егідою Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду", - йдеться в тексті комюніке.

Зокрема, ця місія збиратиме докази пошкодження цивільного майна та документуватиме їх за допомогою тривимірних цифрових моделей, а зібрана в такий спосіб інформація сприятиме розслідуванню МКС і справ в українських судах.

"Франція підтверджує своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України. Вірна своїм давнім зобов'язанням, Франція продовжуватиме підтримувати життєво важливу роботу української та міжнародної систем кримінального правосуддя в боротьбі з безкарністю за всі злочини, вчинені в Україні", - запевнили у Франції.