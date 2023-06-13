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Країни НАТО у Вільнюсі пообіцяють наростити військову допомогу Україні – Столтенберг
17:19 13.06.2023 |
На липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу пообіцяють наростити військову допомогу Україні та зобов'язуються допомагати в довгостроковій перспективі.
Про це в інтерв'ю телеканалу PBS заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".
"Найважливіше, що відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, - це те, що союзники по НАТО висловлять рішучу підтримку Україні не тільки на словах, але й на ділі. Тому що я абсолютно впевнений, що наші союзники по НАТО зроблять нові заяви про значну військову підтримку України і пообіцяють підтримувати і нарощувати її", - сказав він.
За словами генсека НАТО, у Вільнюсі члени Альянсу дадуть зрозуміти, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
Говорячи про можливість членства України в НАТО, Столтенберг зазначив, що серед союзників тривають консультації.
"Ще зарано говорити про конкретний результат, але союзники багато в чому згодні. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті, як ми продемонстрували у випадку Фінляндії і Швеції", - додав він.
Водночас, як наголосив генсек НАТО, "неможливо назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни".
"Бо якщо Україна не переможе, то членство не обговорюватиметься взагалі, тому що тільки суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО", - додав він.
Він сказав, що також узгоджено багаторічний план із забезпечення переходу української армії від радянських доктрин до сучасних стандартів НАТО, а також забезпечити її повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство.
Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного альянсу невдовзі після досягнення воєнної перемоги над Росією і прагне отримати гарантію цього на саміті НАТО у Вільнюсі.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.
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