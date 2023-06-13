Україна приглядається до австралійських F-18 - посол

Україна звернулася до Австралії з запитом щодо стану 41 списаного винищувача F-18 Hornet. Про це у вівторок, 13 червня, повідомив міжнародній агенції AFP посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

"Був запит на інформацію. Україна вивчає можливості винищувачів, у тому числі й цих", - сказав він.

За даними джерела видання, в робочому стані перебувають від 12 до 16 літаків. Австралія замінила старі моделі на новітніші F-35.

Нещодавно австралійська опозиція закликала уряд надати Збройним силам України (ЗСУ) винищувачі Hornet.

"Коаліція винищувачів" для ЗСУ

Наразі до "коаліції винищувачів" для України входять вісім країн: Великобританія, Польща, Нідерланди, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція. Вони можуть розпочати тренування українських пілотів в липні на американських F-16, також обговорюються варіанти навчань на Saab Gripen і на Eurofighter Typhoon.

Водночас жодна країна поки що не взяла на себе зобов'язання надати Україні винищувачі. У Києві кажуть, що потребують близько 120 літаків. Міністр оборони Олексій Резніков очікує, що найбільшу частку складуть F-16, але вважає, що частину могли би зайняти Eurofighter і Gripen. За оцінками США, в разі рішення передати винищувачі, відправка F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців.