Німеччина наростить поставки Leopard 1 в Україну з липня

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) запевнив у продовженні допомоги Україні на тлі повідомлень про знищені під час контрнаступу танки Leopard-2.

"Ми не зможемо замінити кожен пошкоджений танк, але з липня ми нарощуватимемо постачання Leopard 1 A5", - сказав він у програмі RTL Direkt 12 червня. За його словами, до кінця року кількість таких танків перевищить сотню.

Пісторіус не підтвердив автентичність фото, на яких нібито зображені танки Leopard 2, знищені Росією, але визнав, що "на жаль, в умовах війни знищується зброя, знищуються танки та гинуть люди". "Ось чому наша підтримка України така важлива", - наголосив він.

Україна просить ФРН потроїти кількість "Леопардів"

Напередодні заступник міністра закордонних справ України, колишній посол у Берліні Андрій Мельник закликав Німеччину потроїти кількість "Леопардів" для Збройних сил України (ЗСУ). За його словами, кожен Leopard 2 - буквально на вагу золота для вирішального наступу ЗСУ.

На думку Мельника, ФРН здатна передати більше танків, ніж уже надані 18 з запасів німецьких збройних сил (Бундесвер), що налічують понад 300 одиниць. Він вважає, що нинішню кількість можна "потроїти, не ставлячи під загрозу обороноздатність Німеччини".

Німецькі танки для України

Наприкінці січня після кількох місяців дискусій Німеччина погодилась поставити ЗСУ 18 одиниць Leopard 2 і дозволила їхній реекспорт іншим країнам. У кінці березня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтвердив, що в Україну вже доставили всі обіцяні танки.

Також Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей - Leopard 1. Після цього на початку лютого Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що планують надати ЗСУ щонайменше 100 відремонтованих танків цієї моделі.

[thumb=left][/thumb]