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Українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 цього літа, - Міноборони Нідерландів
09:23 13.06.2023 |
Українські пілоти можуть почати підготовку з управління винищувачами F-16 американського виробництва вже цього літа. Це стане першим кроком до забезпечення України потужним і довгостроковим потенціалом у війні з Росією.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це літо - наша амбіція. І ми подивимося, наскільки це реалістично для початку програми навчання", - сказала вона.
За її словами, що мета полягає в тому, щоб програма підготовки була повністю введена в дію протягом шести місяців. Данія, де є льотні тренажери, є можливим місцем проведення програми.
За її словами, у програмі навчання за підтримки США візьмуть участь Бельгія і Люксембург, а Франція і Велика Британія запропонували свою допомогу.
"Коли війна закінчиться, Україна повинна бути в змозі захистити себе, щоб утримати Росію від нових спроб. І я думаю... це те, що бачать і українці. Це дуже сильна система озброєнь. Це дуже сильний потенціал. Але вона не буде доступна найближчим часом, і президент Володимир Зеленський, звичайно, знає про це", - сказала Оллонгрен.
Джерела видання повідомили, що навчання розпочнеться з двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід польотів на радянських МіГах. Міністр не уточнив початкового розміру програми.
Навчання українських пілотів
Нещодавно Британія погодилася почати навчання українських пілотів, попри те, що у Лондона немає американських винищувачів F-16.
Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що українські пілоти проходитимуть базову підготовку, щоб передавати і розвивати свої навички у сфері управління західними літаками.
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