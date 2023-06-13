Шольц: План Путіна провалився

Президент Росії Володимир Путін "повинен нарешті усвідомити, що його план провалився, і негайно припинити війну в Україні", заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на зустрічі з президентами Франції Еммануелем Макроном і Польщі Анджеєм Дудою в Парижі 12 червня.

Шольц переконаний, що Путін не розраховував на єдність Заходу, коли вирішив напасти на Україну, але зіткнувся зі здатністю політиків створити "ще сильнішу та сувереннішу Європу". Канцлер Німеччини назвав єдність, з якою держави Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) координують свої зусилля, їхньою силою. Він вкотре наголосив, що вони готові підтримувати Україну політично, гуманітарно, фінансово та військово "стільки, скільки буде необхідно".

Він додав, що на тлі "сотень тисяч загиблих, мільйонів поранених і ще більшої кількості біженців" настав час для Путіна закінчити війну, "вивести війська і нарешті бути готовим говорити про справедливий мир".

Дуда: Російський імперіалізм має бути знищений

Дуда зі свого боку наголосив, що для безпеки Європи дуже важливо, щоби "російський імперіалізм був знищений".

Він звернув увагу на важливість роботи "авіаційної коаліції", а також зауважив, що головним завданням є досягнення не тимчасового припинення вогню, а стійкого миру в Європі. За його словами, це питання обговорюватимуть на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

Макрон: Війна - стратегічний провал Кремля

Своєю чергою Макрон назвав війну Росії проти України стратегічним і геополітичним провалом Кремля.

Він зазначив, що контрнаступ Збройних сил України почався кілька днів тому і може тривати кілька місяців. "Ми хочемо, щоб він був якомога успішнішим, аби потім почати етап переговорів на хороших умовах", - сказав він.

Макрон також зауважив, що підтримка з боку НАТО має відкрити для України всі перспективи, "на які вона має право". Він висловив сподівання, що майбутній саміт Альянсу дасть змогу розробити чітке бачення майбутнього колективної безпеки.