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CБУ викрила масштабну ботоферму на Вінниччині
16:02 12.06.2023 |
Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну ботоферму, яка працювала на користь країни-агресора.
Як повідомляє пресцентр СБУ, організаторами ботоферми виявились троє жителів Вінниці, їх затримали.
"Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Готових "ботів" фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агенціям, що працюють "під дахом" спецслужб РФ", - зазначається у повідомленні.
За даними слідства, на "оренді" одного акаунту організатори схеми щодоби заробляли до 20 грн. Кошти вони отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки.
СБУ встановила, що російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового "розгону" прокремлівських наративів. Зокрема щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні.
"Також інтернет-агітатори РФ виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, у тому числі на міжнародній арені. Для цього подавали інформаційні "вкиди" від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні і на території ЄС", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, спеціалізоване обладнання організатори ботоферми встановили в орендованому гаражі.
Під час обшуків за його адресою та у помешканнях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, 3 тисячі SIM-карт українських та європейських операторів мобільного зв'язку, 13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення, а також банківські картки, через які вони отримували гроші від "клієнтів".
Вся вилучена техніка направлена на експертизу. Наразі фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).
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