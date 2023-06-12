Суд дозволив спецрозслідування стосовно ексголови Укргазбанку та НБУ Шевченка

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 9 червня надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови правління Укргазбанку Кирила Шевченка, якого підозрюють разом з іншими особами в завданні збитків державному банку в сумі понад 206 млн грн.

"9 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління Укргазбанку, якого разом з іншими особами викрито на протиправній діяльності, яка призвела до завдання збитків державному банку в сумі понад 206 млн грн", - повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у телеграм-каналі в понеділок.

Це рішення дасть змогу завершити досудове розслідування стосовно підозрюваного та направити справу до ВАКС для розгляду по суті, незважаючи на активні дії з його боку щодо ухилення від слідства, зазначає САП.

"Станом на сьогодні в зазначеному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 15 особам", - уточнюється в повідомленні.

У свою чергу Шевченко у фейсбуці піддав критиці це рішення про переведення справи проти нього в закритий режим без участі громадськості, ЗМІ та незалежних спостерігачів.

"Очевидно, що у справі, яка шита білими нитками, зайва публічність є недопустимою для детективів НАБУ та САП", - вважає ексголова правління Укргазбанку, який пізніше із серпня 2020 року до жовтня 2022 року також очолював Нацбанк України.

За його словами, таке рішення ВАКС дасть змогу в прискореному режимі ухвалювати всі потрібні рішення "виконавцям цього політичного замовлення".

Шевченко зазначив, що підставою для задоволення клопотання НАБУ було те, що він начебто переховується від слідства і суду, що не відповідає дійсності.

"Ми подали понад 40 клопотань - і жодне з них не було задоволено: ні про долучення документів до справи, ні про можливість участі Кирила Шевченка в засіданні у форматі відеоконференцзв'язку. На жаль, такий підхід до справи органів слідства і суду ставить під сумнів можливість ухвалення справедливого рішення у цій справі в Україні", - додав агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат ексголови правління Укргазбанку.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, у лютому нинішнього року антикорупційні органи України повідомили про підозру 10 фігурантам справи щодо протиправної діяльності посадових осіб Укргазбанку, яку очолював ексголова правління цього банку.

За версією слідства, співробітники банку саме з цими фігурантами, які нібито були "агентами" банку і залучали великих клієнтів, забезпечили підписання договорів для отримання від банку "винагороди". З'ясувалося, що більшість із цих суб'єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані винятково для участі в схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність. Слідством встановлено, що протягом 2014-2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.