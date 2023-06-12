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Злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним - патріарх Варфоломій

Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним, повідомляє Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті.

"Патріарх, відомий своєю особливою відданістю проблемі збереження довкілля, наголосив на тому, що злочин нищення греблі Каховського водосховища не має залишитися непокараним", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства з посиланням на патріарха за результатами зустрічі з головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Віктором Єленським.

Злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним - патріарх Варфоломій

 

Зазначається, що патріарх також передав благословення українському народові та висловив рішучу підтримку України.

Крім того, на зустрічі велика увага була приділена питанням консолідації "людей доброї волі у протидії тому злу, яке несе всьому світові російська військова навала".

"Голова Державної служби та Вселенський патріарх висловили прагнення до всебічного сприяння зміцненню православ'я в Україні, його висхідному поступові, його служінню народові, що переживає найдраматичніший етап своєї новітньої історії", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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