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Злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним - патріарх Варфоломій
12:16 12.06.2023 |
"Патріарх, відомий своєю особливою відданістю проблемі збереження довкілля, наголосив на тому, що злочин нищення греблі Каховського водосховища не має залишитися непокараним", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства з посиланням на патріарха за результатами зустрічі з головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Віктором Єленським.
Зазначається, що патріарх також передав благословення українському народові та висловив рішучу підтримку України.
Крім того, на зустрічі велика увага була приділена питанням консолідації "людей доброї волі у протидії тому злу, яке несе всьому світові російська військова навала".
"Голова Державної служби та Вселенський патріарх висловили прагнення до всебічного сприяння зміцненню православ'я в Україні, його висхідному поступові, його служінню народові, що переживає найдраматичніший етап своєї новітньої історії", - йдеться в повідомленні.
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