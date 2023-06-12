Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посланець Папи Римського збирається до Москви

 

Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі, який нещодавно повернувся з поїздки до України, планує відвідати також Росію. Про це він повідомив у неділю, 11 червня.

Першою частиною складеного Ватиканом плану мирного врегулювання війни Росії проти України став візит представника понтифіка до Києва, "другою частиною буде поїздка до Москви", повідомляє італійський телеканал Rai.

За словами кардинала, під час візиту він збирається провести переговори з представниками уряду РФ і Російської православної церкви (РПЦ).

Говорячи про можливість досягнення миру в Україні, Дзуппі наголосив: "Не може бути миру без справедливості. Без справедливості мир не триватиме довго, це було би ризиковано. Має бути і мир, і справедливість".

Візит посланця Папи Римського в Україну

Кардинал Маттео Дзуппі відвідав Київ 6 червня, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомив Зеленський, вони "обговорили гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру".

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папа Римський неодноразово пропонував себе як посередника та заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

30 квітня Папа заявив, що Ватикан бере участь у поки що секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні в Україні. 13 травня Ватикан відвідав Зеленський, який заявив, що "за усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники". Згодом Зеленський визнав, що Папа намагається допомогти з поверненням депортованих до Росії українських дітей.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7696  0,05 0,15 37,2900  0,05 0,14
EUR 39,6246  0,03 0,07 40,4196  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес