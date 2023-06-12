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Посланець Папи Римського збирається до Москви
11:34 12.06.2023 |
Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі, який нещодавно повернувся з поїздки до України, планує відвідати також Росію. Про це він повідомив у неділю, 11 червня.
Першою частиною складеного Ватиканом плану мирного врегулювання війни Росії проти України став візит представника понтифіка до Києва, "другою частиною буде поїздка до Москви", повідомляє італійський телеканал Rai.
За словами кардинала, під час візиту він збирається провести переговори з представниками уряду РФ і Російської православної церкви (РПЦ).
Говорячи про можливість досягнення миру в Україні, Дзуппі наголосив: "Не може бути миру без справедливості. Без справедливості мир не триватиме довго, це було би ризиковано. Має бути і мир, і справедливість".
Візит посланця Папи Римського в Україну
Кардинал Маттео Дзуппі відвідав Київ 6 червня, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомив Зеленський, вони "обговорили гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру".
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папа Римський неодноразово пропонував себе як посередника та заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.
30 квітня Папа заявив, що Ватикан бере участь у поки що секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні в Україні. 13 травня Ватикан відвідав Зеленський, який заявив, що "за усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники". Згодом Зеленський визнав, що Папа намагається допомогти з поверненням депортованих до Росії українських дітей.
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