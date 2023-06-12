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АНАЛІТИКА

У переліку судді КС РФ: Зеленський затвердив нові санкції

 

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкційні обмеження щодо 178 громадян Російської Федерації. Втім серед них є особи з подвійним громадянством - 81 фігурант санкційного списку має також громадянство України.

Відповідний указ №321/2023, що надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, Зеленський підписав у неділю, 11 червня, повідомив Офіс президента України.

У доданих до рішення РНБО списках не пояснюються причини застосування санкцій. Втім, серед внесених до санкційного переліку осіб - російські судді, а також українські, які зрадили присягу Україні. У списку, зокрема, очільник Конституційного суду Росії Валерій Зорькін та його колеги.

Щодо кожного із санкційного списку передбачене, зокрема, блокування активів та обмеження торговельних операцій, заборона на виведення капіталів, на участь у приватизації чи набуття у власність земельних ділянок в Україні, а також на в'їзд в Україну. Термін дії санкцій - п'ять років.

Санкції Канади проти колаборантів

Тим часом напередодні Канада запровадила нові санкції щодо 24 українських фізичних та 17 юридичних осіб. Так, під обмеження потрапив президент-втікач Віктор Янукович та його син, так званий міністр культури під час окупації Херсонської області Олександр Кузьменко, пропагандист Юрій Подоляка, представники окупаційної влади, тощо. Як наголошується на сайті канадського уряду, ці особи "сприяють розкраданню та знищенню культурних об'єктів та української культури".

Також Канада запровадила санкції щодо 17 "новостворених організацій на окупованих Росією територіях України". Як зазначили в уряді, до списку увійшли так звані міністерства освіти та культури, створені внаслідок окупації, а також українські військові угрупування, які воюють на боці Росії. Зокрема, "Союз добровольців Донбасу", приватна військова компанія "Конвой", окуповані херсонські, мелітопольський та маріупольський музеї, тощо.

З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2500 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, кажуть в уряді Канади. Також з січня 2022 року Канада виділила Україні понад вісім мільярдів доларів на фінансову, військову, гуманітарну допомогу.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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