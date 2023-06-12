Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, - Зеленський

 

Представники Міжнародного кримінального суду в Гаазі почали розслідування російського теракту на Каховській ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, у перший же день після підриву дамби Генеральний прокурор України відправив звернення в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати теракст. Днями представники МКС відвідали Херсонську область і, за словами Зеленського, почали працювати над розслідуванням.

"Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна максимально сприятиме незалежному та об'єктивному розслідуванню, а правоохоронні органи та інші інституції "максимально долучені до цього процесу".

"Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу", - підкреслив Зеленський.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7696  0,05 0,15 37,2900  0,05 0,14
EUR 39,6246  0,03 0,07 40,4196  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес