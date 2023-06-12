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Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, - Зеленський
08:48 12.06.2023 |
Представники Міжнародного кримінального суду в Гаазі почали розслідування російського теракту на Каховській ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
За його словами, у перший же день після підриву дамби Генеральний прокурор України відправив звернення в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати теракст. Днями представники МКС відвідали Херсонську область і, за словами Зеленського, почали працювати над розслідуванням.
"Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації", - зазначив Зеленський.
Президент зазначив, що Україна максимально сприятиме незалежному та об'єктивному розслідуванню, а правоохоронні органи та інші інституції "максимально долучені до цього процесу".
"Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу", - підкреслив Зеленський.
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