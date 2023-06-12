Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вступ України до НАТО підтримали 20 країн

 

Вступ України до НАТО підтримали 20 країн Північноатлантичного альянсу, заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква. "Станом на сьогоднішній день вже є формалізація підтримки членства України в Альянсі 20 державами-членами", - написав він у суботу, 10 червня, на своїй сторінці у Facebook.

Для вступу України до організації потрібна підтримка всіх її учасників, тобто 31 країни. Заступник генсека НАТО Мірча Джоане раніше у суботу заявив, що союзники не мають консенсусу щодо вступу України. "Наразі ми не бачимо консенсусу всередині НАТО. Думаю, і президент Зеленський розуміє, що в той час, коли триває настільки велика і складна війна, тему приєднання України до НАТО має бути відкладено", - заявив він в інтерв'ю румунському агентству dcnews.ro.

Однак, підкреслив Джоане, Україна зараз ближче до Альянсу та західних демократій, "ніж будь-коли". За його словами, на саміті НАТО у Вільнюсі очікується "найважливіша трансформація військової доктрини за останні 50 років", а також "сильне послання для України". Зокрема, планується посилити взаємодію Києва - статус співпраці "Комісія НАТО - Україна" буде підвищено до "Ради НАТО - Україна".

У середині травня газета The Wall Street Journal писала з посиланням на джерела, що дипломати та чиновники країн НАТО працюють над рішенням, яке сигналізувало б, що Україна може приєднатися до Альянсу в майбутньому, проте на липневому саміті НАТО у Вільнюсі учасники мають намір запропонувати Україні негайну допомогу , а не членство прямо зараз.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4082
  0,1463
 0,37

Курс обміну валют на 09.06.23, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8238  0,02 0,04 37,3421  0,00 0,00
EUR 39,6521  0,08 0,20 40,4658  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на 09.06.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес