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АНАЛІТИКА

Канада підтримала вступ України в НАТО, «щойно дозволять умови»

 

Під час зустрічі в Києві 10 червня президент України та прем'єр-міністр Канади ухвалили декларацію, у якій Оттава підтримала набуття членства України в НАТО, "щойно це дозволять умови".

Текст декларації оприлюднив Офіс президента України 10 червня, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у межах НАТО Канада наголошує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. У той самий час Канада продовжує зосереджуватися на негайній підтримці для зміцнення здатності України до самооборони.

Згідно з документом, Канада повністю підтримує Раду Україна - НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї, відповідно до Бухарестської декларації.

"Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням очікують на розв'язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - йдеться у тексті декларації.

Як відомо, Україна підписала схожі декларації з понад півтора десятком держав Альянсу. Не всі з них підтримують швидкий вступ України до НАТО. Деякі погодилися лише повторити офіційну позицію Альянсу про те, що Україна має євроатлантичне майбутнє і колись у майбутньому вступить до НАТО.
Ключові теги: Канада
 

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