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Канада підтримала вступ України в НАТО, «щойно дозволять умови»
07:10 12.06.2023 |
Під час зустрічі в Києві 10 червня президент України та прем'єр-міністр Канади ухвалили декларацію, у якій Оттава підтримала набуття членства України в НАТО, "щойно це дозволять умови".
Текст декларації оприлюднив Офіс президента України 10 червня, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначено, у межах НАТО Канада наголошує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. У той самий час Канада продовжує зосереджуватися на негайній підтримці для зміцнення здатності України до самооборони.
Згідно з документом, Канада повністю підтримує Раду Україна - НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї, відповідно до Бухарестської декларації.
"Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням очікують на розв'язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - йдеться у тексті декларації.
Як відомо, Україна підписала схожі декларації з понад півтора десятком держав Альянсу. Не всі з них підтримують швидкий вступ України до НАТО. Деякі погодилися лише повторити офіційну позицію Альянсу про те, що Україна має євроатлантичне майбутнє і колись у майбутньому вступить до НАТО.
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