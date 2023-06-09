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У Конгресі США внесли резолюцію з вимогою надати Україні ATACMS
23:22 09.06.2023 |
Члени комітету із закордонних справ Палати представників США, що представляють Демократичну й Республіканську партії, в п'ятницю оголосили про внесення резолюції з закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як заявив співавтор резолюції, голова комітету із закордонних справ Палати представників республіканець Майкл Маккоул, якщо США не нададуть Україні всієї необхідної зброї, то сприятимуть затягуванню війни.
"Успіх українського контрнаступу безпосередньо пов'язаний з військовою допомогою, яку надають США та наші союзники. Тому вкрай прикро, що адміністрація затримує мільярди доларів військового фінансування, які можна було б негайно передати Україні і своєю чергою допомогти її Збройним силам суттєво змінити ситуацію на полі бою", - вважає він.
У документі згадуються рішення урядів Великої Британії та Франції передати далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP-EG відповідно дальністю 250 кілометрів
"Сполучені Штати й країни-союзники спільно володіють тисячами ракет ATACMS, які могли б передати Україні", - йдеться в проєкті резолюції, де вказується, що нинішнє переважання Росії в далекобійній зброї "змушує українські сили боротись у значно більш невигідному становищі".
У разі ухвалення Палата представників закличе США "негайно передати Україні достатню кількість ATACMS для пришвидшення перемоги України у неспровокованій агресивній війні Росії, водночас зберігаючи боєготовність американських військових".
"Швидке надання цього вкрай важливого озброєння надасть українським військовим необхідну можливість ударів у глибокому тилу противника, якої вони наразі не мають, підриваючи здатність Росії вести війну", - йдеться в резолюції.
Армійські тактичні ракетні системи ATACMS - це ракети класу "земля-земля", які можуть літати на відстань близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.
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