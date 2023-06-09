Фінансові новини
- |
- 09.06.23
- |
- 23:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: США зафіксували вибух на Каховській дамбі перед обвалом
22:48 09.06.2023 |
Американські супутники-розвідники зафіксували вибух на дамбі Каховської гідроелектростанції (ГЕС) безпосередньо перед її руйнуванням, пише газета The New York Times у п'ятницю, 9 червня, із посиланням на неназваного високопоставленого представника Білого дому.
За його словами, безпосередньо перед обвалом дамби супутники з інфрачервоними датчиками зафіксували теплове випромінювання (сигнатуру), яка відповідає сильному вибуху.
Аналітики розвідки США, як повідомив представник Білого дому, підозрюють, що за руйнуванням Каховської ГЕС стоїть Росія, але розвідувальні служби досі не мають жодних переконливих доказів щодо того, хто винен у катастрофі.
Водночас співрозмовник NYT не виключив ймовірності того, що попередні пошкодження дамби або зростання тиску води могли сприяти руйнуванню. Втім, американські чиновники вважають, що вибух, навмисний чи випадковий, ймовірно став причиною руйнування ГЕС, пише видання.
Газета також посилається на "фахівців з інженерії та боєприпасів", які вважають, що, швидше за все, причиною руйнування ГЕС став навмисний вибух всередині неї. Експерти додали, що руйнування конструкції або атака ззовні дамби - можливі, але менш імовірні пояснення її руйнування.
Сейсмологи зафіксували вибух на Каховській ГЕС
Тим часом фахівці норвезького науково-дослідного центру NORSAR, проаналізувавши інформацію з регіональних сейсмічних станцій, виявили чіткі сигнали, зафіксовані приладами 6 червня о 01.54 за норвезьким часом (02.54 за київським). Час появи сигналів та їхня локалізація збігаються з даними в повідомленнях ЗМІ про руйнування дамби Каховської ГЕС. Сигнали свідчать про вибух, магнітуда сейсмічних поштовхів коливається між 1 і 2, зазначено в повідомленні NORSAR від 7 червня.
Україна звинувачує у підриві дамби РФ
Як повідомлялося, дамба Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Так, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявило, що має доказову базу про причетність РФ до підриву дамби, і продовжує збирати докази.
Своєю чергою Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила фрагмент перехопленої телефонної розмови, як стверджується, між російськими окупантами щодо підриву дамби Каховської ГЕС. Один з учасників розмови каже, що до вибухів на ГЕС була причетна диверсійна група РФ.
Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов та оперативне командування "Південь" Збройних сил України (ЗСУ) заявили про причетність військових 205-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії до підриву Каховської ГЕС.
Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з висновками щодо причин знищення дамби. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію з розслідування за участю, зокрема, України та РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Конгресі США внесли резолюцію з вимогою надати Україні ATACMS
|ЗМІ: США зафіксували вибух на Каховській дамбі перед обвалом
|Бельгія передасть Україні боєприпаси 105-мм калібру на суму 32,4 млн євро
|США оголосили пакет військової допомоги Україні на $2,1 млрд
|«Венеційка» рекомендувала Україні відкласти «антиолігархічний» закон до кінця війни – міністр юстиції
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності