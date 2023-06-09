ЗМІ: США зафіксували вибух на Каховській дамбі перед обвалом

Американські супутники-розвідники зафіксували вибух на дамбі Каховської гідроелектростанції (ГЕС) безпосередньо перед її руйнуванням, пише газета The New York Times у п'ятницю, 9 червня, із посиланням на неназваного високопоставленого представника Білого дому.

За його словами, безпосередньо перед обвалом дамби супутники з інфрачервоними датчиками зафіксували теплове випромінювання (сигнатуру), яка відповідає сильному вибуху.

Аналітики розвідки США, як повідомив представник Білого дому, підозрюють, що за руйнуванням Каховської ГЕС стоїть Росія, але розвідувальні служби досі не мають жодних переконливих доказів щодо того, хто винен у катастрофі.

Водночас співрозмовник NYT не виключив ймовірності того, що попередні пошкодження дамби або зростання тиску води могли сприяти руйнуванню. Втім, американські чиновники вважають, що вибух, навмисний чи випадковий, ймовірно став причиною руйнування ГЕС, пише видання.

Газета також посилається на "фахівців з інженерії та боєприпасів", які вважають, що, швидше за все, причиною руйнування ГЕС став навмисний вибух всередині неї. Експерти додали, що руйнування конструкції або атака ззовні дамби - можливі, але менш імовірні пояснення її руйнування.

Сейсмологи зафіксували вибух на Каховській ГЕС

Тим часом фахівці норвезького науково-дослідного центру NORSAR, проаналізувавши інформацію з регіональних сейсмічних станцій, виявили чіткі сигнали, зафіксовані приладами 6 червня о 01.54 за норвезьким часом (02.54 за київським). Час появи сигналів та їхня локалізація збігаються з даними в повідомленнях ЗМІ про руйнування дамби Каховської ГЕС. Сигнали свідчать про вибух, магнітуда сейсмічних поштовхів коливається між 1 і 2, зазначено в повідомленні NORSAR від 7 червня.

Україна звинувачує у підриві дамби РФ

Як повідомлялося, дамба Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Так, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявило, що має доказову базу про причетність РФ до підриву дамби, і продовжує збирати докази.

Своєю чергою Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила фрагмент перехопленої телефонної розмови, як стверджується, між російськими окупантами щодо підриву дамби Каховської ГЕС. Один з учасників розмови каже, що до вибухів на ГЕС була причетна диверсійна група РФ.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов та оперативне командування "Південь" Збройних сил України (ЗСУ) заявили про причетність військових 205-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії до підриву Каховської ГЕС.

Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з висновками щодо причин знищення дамби. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію з розслідування за участю, зокрема, України та РФ.