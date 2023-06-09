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Бельгія передасть Україні боєприпаси 105-мм калібру на суму 32,4 млн євро
18:27 09.06.2023 |
Бельгія оголосила про наміри передати Україні 105-міліметрові артилерійські снаряди на суму 32,4 млн євро.
Про це розповів речник Міноборони Бельгії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості і будуть доставлені якнайшвидше.
У відомстві нагадали, що Бельгія вже надала Україні допомоги на суму 306 мільйонів євро.
Раніше міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що її країна не збирається призупиняти військову допомогу Україні, незважаючи на розслідування щодо можливого використання зброї бельгійського виробництва на території РФ.
За даними The Washington Post, бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України і наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами.
Йдеться зокрема про броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу MRAP, а також гвинтівки виробництва Чехії та Бельгії і щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, яким часто користуються американські та загалом західні військові.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо повідомив, що його країна звернеться до України за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовувалися на західному кордоні Росії.
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