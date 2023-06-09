Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди, – Bloomberg

Міністерство оборони США 9 червня має намір оголосити про надання Україні довгострокового пакета озброєнь для України, який містить засоби протиповітряної оборони, вартістю понад $2 млрд.

Як пише Bloomberg, кошти, які будуть виділені в межах Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки, підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також двох типів новітніх ракет ППО Patriot.

Одна з них - Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3, виробництва Lockheed Martin Corp. Інша називається Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, виготовлена Raytheon Technologies Corp, яка, за словами компанії, "забезпечує покращену здатність вражати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети або літаки противника на додаток до ракети PAC-3".

Це оголошення буде зроблено на тлі розмов військових аналітиків про початок довгоочікуваного контрнаступу України.

Ініціатива USAI базуватиметься на попередніх зусиллях, спрямованих на допомогу українській протиповітряній обороні. Програма оплачує контракти з датою поставки через місяці або навіть роки, щоб посилити довгострокові потреби країни в безпеці, а не для негайного використання на полі бою.

У листопаді минулого року США оголосили, що постачатимуть системи Hawk із власних запасів, але вони повинні були бути відремонтовані за кошти USAI.

Протиповітряна оборона була головним пріоритетом для України, щоб протистояти нещодавнім шквалам крилатих і балістичних ракет повітряного і наземного базування, спрямованих на міста, а також забезпечити прикриття від російської авіації в довгоочікуваному контрнаступі.