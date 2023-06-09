Прем'єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у четвер підкреслив необхідність подальшої підтримки України, аби не дати здійснитись розрахункам Росії про "втому".

Про це він сказав на спільній з президентом США Джо Байденом пресконференції в Білому домі, передає кореспондент "Європейської правди".

"Президент Путін буде думати, що він може нас перечекати, що Альянс втомиться, виснажиться і здасться. Але це - не так", - підкреслив британський прем'єр.

На його думку, якщо західні союзники зможуть забезпечити підтримку України, зокрема і в довгостроковому плані, це стане потужним сигналом для президента РФ, "що немає сенсу намагатися нас перечекати".

"Ми нікуди не підемо. Ми будемо тут (в Україні - ред.) стільки, скільки буде потрібно, і, сподіваюся, це наблизить його до усвідомлення, що він повинен вивести свої війська і припинити незаконний і неспровокований акт агресії", - підкреслив Сунак.

Раніше Сунак заявляв, що спроби заморозити війну в Україні на тому етапі, на якому вона перебуває, є "абсолютно неправильними" і повинні бути припинені.