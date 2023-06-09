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АНАЛІТИКА

Японія активізувала дії щодо надання допомоги Україні, - Байден

 

Японія активізувала свої дії в плані бюджетної сфери для надання допомоги Україні, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

Про це заявив президент США Джо Байден за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію спільної прес-конференції.

За словами американського президента, Токіо для більш активної участі у підтримці України активізував свої фінансові дії.

Так, зазначив Байден, японська сторона розуміє, що широкомасштабні військові дії РФ проти України не мають відбуватися у сучасному світі.

"Японія активізувала свої дії у плані бюджету, у плані активної участі, у плані надання підтримки Україні, розуміючи, що це вторгнення не повинно відбуватися у XXI столітті", - сказав президент США.

Допомога Україні від Японії

Нещодавно прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував передачу Україні близько ста вантажівок та пайків для військових ЗСУ. Наприкінці березня стало відомо, що японська сторона відправила перші два автомобілі, які передадуть на потреби українських військових, а решта прямуватиме після проходження техогляду.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Японії з проханням надати обладнання для глушення російських дронів та покращення захисту цивільної інфраструктури.

Нагадаємо також, що ще в березні в парламенті Японії прозвучали перші пропозиції щодо зміни законодавства у сфері постачання військової допомоги країнам, які перебувають у стані війни.

Раніше міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що Токіо та країни партнери мають об'єднатися та зберігати санкції проти РФ доти, доки вона не припинить свою агресію проти України.

Додамо, нещодавно агентство Reuters повідомляло про те, що Японія поставить Сполученим Штатам тротил до снарядів для України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Японія, США
 

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