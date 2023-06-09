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У Пентагоні назвали дату проведення наступного засідання у форматі «Рамштайн»
08:50 09.06.2023 |
Нова зустріч глав Міноборони країн союзників України у форматі "Рамштайн", де обговорюється надання нашій країні військової допомоги, відбудеться 15 червня. Це буде вже 13-те засідання.
Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу в Twitter Міноборони США.
Представник американського військового відомства уточнив у розмові із журналістами, що місцем проведення чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" стане столиця Бельгії Брюссель.
Зазначимо, що попереднє засідання відбулось 25 травня. Воно було присвячене посиленню захисту України, зокрема, постачання снарядів калібру 155 мм, систем протиповітряної оборони, радарів та іншої амуніції.
Очікується, що на 13-му "Рамштайші" однією з основних тем стане питання створення коаліції бойових літаків "Небесного щита України".
Додамо, як нещодавно заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, на такому засіданні буде відновлено статус військової підтримки для того, щоб Україна "нічого не втратила у боротьбі з окупантами".
Засідання у форматі "Рамштайн"
На засіданнях Контактної групи з питань оборони України міністри оборони різних країн світу обговорюють надання допомоги нашій державі для боротьби з російською повномасштабною військовою агресією.
На зустрічах у форматі "Рамштайн" вирішуються питання надання озброєння України за невідкладними потребами. Зокрема, раніше там ухвалювалися рішення про формування "танкової коаліції".
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