Фінансові новини
- |
- 09.06.23
- |
- 02:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кулеба поговорив із новим головою МЗС Туреччини – той пообіцяв гуманітарну допомогу
23:39 08.06.2023 |
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів першу телефонну розмову з новопризначеним головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своєму Twitter Кулеба повідомив, що привітав Фідана з призначенням і поінформував його про "жахливі гуманітарні та екологічні наслідки катастрофи в Каховці".
"Він підтвердив, що Туреччина працює над наданням гуманітарної допомоги для пом'якшення кризи", - додав міністр.
МЗС Туреччини коротко зазначило, що міністри обговорили розвиток подій в Україні, а Кулеба запросив турецького колегу здійснити візит до Києва.
Нагадаємо, що в середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським і запропонував створити комісію "для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі" за участю Анкари, ООН, України та Росії.
Після того, як у ніч проти вівторка Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, гуманітарну допомогу надали низка країн Європейського Союзу та Сполучені Штати. Молдова може направити у Херсонську область своїх рятувальників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ООН готова до евакуації людей на окупованому лівобережжі Дніпра після гарантій безпеки від РФ
|Кулеба поговорив із новим головою МЗС Туреччини – той пообіцяв гуманітарну допомогу
|У НАТО запевняють, що сумнівів у майбутньому членстві України вже немає
|Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході
|«Сталевий фронт» передав військовим 30 автомобілів швидкої допомоги
|В Швейцарії «праві» заблокували 5 млрд євро гуманітарної допомоги Україні
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності