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АНАЛІТИКА

У НАТО запевняють, що сумнівів у майбутньому членстві України вже немає

 

Україна є вкрай важливим партнером для Північноатлантичного альянсу, й вирішальну роль тут відіграє не формальний статус, а практичний вимір співпраці.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" сказала помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Браже.


Посадовиця пояснила, що НАТО співпрацює з Україною в питаннях взаємосумісності Збройних Сил України та сил Альянсу, аби перші відповідали стандартам НАТО, тоді як військову допомогу надають країни-члени.

"Рішення про те, що Україна буде членом НАТО у майбутньому, вже є, воно було ухвалене ще у 2008 році у Бухаресті. Тоді лідери погодилися, що Україна має цю перспективу", - вказала вона.

За словами Браже, ключова частина співпраці Києва та Альянсу нині полягає в тому, що Україна має перемогти й була "незалежною демократичною країною, яка зможе стати членом НАТО після війни".

"Зараз, під час війни, для вас важливо бачити перспективу - і я з цим повністю згідна", - сказала помічниця генсека.

"Що ж стосується Вільнюса (саміту НАТО. - Ред.), то майбутнє рішення лідерів, а також формат відносин (з Україною. - Ред.), який вони оберуть - це вже не буде рішенням про те, чи буде Україна членом НАТО. Адже Україна точно буде членом Альянсу, це вже вирішене питання. Натомість рішення буде про те, як перемогти та як посилити практичні та політичні відносини з Альянсом зараз", - додала вона.

Браже висловила впевненість, що сигнал, який отримає Україна на Вільнюському саміті НАТО, "буде дуже позитивним": "Хтозна, чи буде там саме та термінологія, якої прагне та чи інша людина, - але я не бачу підстав сумніватися у прихильності НАТО і лідерів до України".
 

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