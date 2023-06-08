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АНАЛІТИКА

Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході

23:10 08.06.2023 |

Політика

 

Пʼятий президент Петро Порошенко передав техніку бійцям президентської бригади, морпіхам та 14-му окремому стрілецькому батальйону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Сьогодні тут у нас і наші славетні морпіхи з 37-ї бригади, і потужний рівненський 14-й батальйон, і наші друзі з президентської бригади. Ми передаємо їм лазне-пральні комплекси, які вони так потребують. А також пересувну авторемонтну майстерню, бо президентська бригада веде бої на Сході, де вони зможуть повертати до бойових дій пошкоджену техніку", - заявив Порошенко.


Кількість виготовлених лазне-пральних комплексів вже перевищила 50, а загалом волонтери ГО "Справа Громад" планують виготовити дві сотні таких комплексів, бо вони потрібні у кожній бригаді.

Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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