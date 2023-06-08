Фінансові новини
- |
- 08.06.23
- |
- 23:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході
23:10 08.06.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко передав техніку бійцям президентської бригади, морпіхам та 14-му окремому стрілецькому батальйону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Сьогодні тут у нас і наші славетні морпіхи з 37-ї бригади, і потужний рівненський 14-й батальйон, і наші друзі з президентської бригади. Ми передаємо їм лазне-пральні комплекси, які вони так потребують. А також пересувну авторемонтну майстерню, бо президентська бригада веде бої на Сході, де вони зможуть повертати до бойових дій пошкоджену техніку", - заявив Порошенко.
Кількість виготовлених лазне-пральних комплексів вже перевищила 50, а загалом волонтери ГО "Справа Громад" планують виготовити дві сотні таких комплексів, бо вони потрібні у кожній бригаді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході
|«Сталевий фронт» передав військовим 30 автомобілів швидкої допомоги
|В Швейцарії «праві» заблокували 5 млрд євро гуманітарної допомоги Україні
|НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС – топ-посадовиця
|В України дуже хороші перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км - Резніков
|На Заході обговорюють можливу відправку Україні винищувачів F-18 разом із F-16 – Politico
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності