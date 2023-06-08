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АНАЛІТИКА

«Сталевий фронт» передав військовим 30 автомобілів швидкої допомоги

22:59 08.06.2023 |

Політика

«Сталевий фронт» передав військовим 30 автомобілів швидкої допомоги

 

Медичні сили ЗСУ отримали 30 автомобілів швидкої допомоги на суму близько 18 мільйонів гривень. Передала авто компанія "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Загалом "Метінвест" закупив і передав ЗСУ близько 100 "швидких".

Усі машини доставлені із Італії, де вартість одного авто складає 10-15 тис. євро без доставки і ремонтів.

Доставка досить складна, зізнаються в компанії: від початку доводиться задіювати перевізників з Польщі, далі силами волонтерів вони доставляються в Україну і проходять ремонт, після цього вже доставляються в Київ. І лише після ремонту вони передаються отримувачам.

"Ці автомобілі ми довго збирали, більше ніж місяць. Хлопці їх зачекались. Зараз, перед наступом, дуже важливо забезпечити автомобілями швидкої допомоги військових. Всі автомобілі з Італії, там є наші українські медики, ми звернулись до них. Вони допомагають нам шукати ці автомобілі, перевіряють їх, дивляться, спілкуються з госпіталями. В загальному вони нам допомогли близько 200 автівок закупити, перегнати, оформити", - повідомив генеральний директора групи Олександр Водовіз.

За його словами, усі машини проходять обов'язкове ТО - міняються усі рідини, у разі необхідності - виправляються дефекти ходової частини та моторів. Таким чином, бійці отримують авто, яке точно не стане посеред дороги під обстрілом.

Нагадаємо, за 15 місяців повномасштабної війни "Сталевий фронт Ріната Ахметова" спрямував на допомогу захисникам України понад 4,5 млрд грн. З них частка групи "Метінвест"- понад 3,3 млрд грн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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