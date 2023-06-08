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В України дуже хороші перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км - Резніков
17:47 08.06.2023 |
Україна має дуже хороші перспективи створення для свого оборонного сектору ракет із дальністю понад 1000 км, заявив міністр оборони Олексій Резніков.
"У нас дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальність ураження понад 1000 км", - сказав міністр на спецзаході NV "Діалоги про відновлення України" в четвер.
Резніков нагадав, що в Україні затверджено ракетну програму, на яку вже офіційно виділяють кошти. "Виконавцями програми є українські виробники", - зазначив він.
Окрім того, міністр наголосив, що російський крейсер "Москва" був потоплений українськими ракетами "Нептун".
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