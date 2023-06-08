Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Заході обговорюють можливу відправку Україні винищувачів F-18 разом із F-16 – Politico

 

На Заході обговорюють можливості передачі Україні "десятків" винищувачів F-18 разом із літаками F-16, постачання яких вже погоджене.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

За даними видання, українська делегація ставила питання щодо постачання F-18 на закритих засіданнях під час Діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі минулого тижня.

Зазначають, що Україна може отримати "десятки старих, але справних F-18", які незабаром будуть доступні для експорту.

Видання нагадує, що Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія переходять з F-18 на F-35.

Водночас, за даними Politico, до реалізації цього плану ще далеко, однак "розмови про зброю мають звичку перетворюватися на поставки".

F/A-18 - американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. У низці джерел літак згадується як F-18, але таке позначення було скасовано в 1982 році й наразі не є офіційним.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кілька держав так званої коаліції винищувачів передали Україні конкретні пропозиції щодо надання F-16.

До так званої "коаліції винищувачів" для України на цей час увійшли вісім європейських країн - Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2619
  0,0768
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8077  0,03 0,08 37,3438  0,00 0,00
EUR 39,5727  0,05 0,13 40,3969  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес