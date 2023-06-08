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Кулеба: Країни НАТО не будуть вводити війська в Україну
12:53 08.06.2023 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скептично оцінив можливість введення військ країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Україну під час війни з Росією. Відповідну заяву Кулеба зробив у четвер, 8 червня, в ефірі програми "Сніданок з 1+1", прокоментувавши слова колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, який не виключав такої можливості.
На думку Кулеба країни НАТО не вводитимуть війська на територію України до завершення війни. "До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не будуть вводити свої війська на територію нашої країни. Щобільше, ми цього не просимо", - заявив український урядовець.
Водночас міністр наголосив, що після того, як Україна стане членом Альянсу, українські бригади будуть розміщені в інших країнах НАТО для їхньої оборони.
Расмуссен не виключив введення військ НАТО
Напередодні ексгенсек НАТО Фог Расмуссен не виключив, що деякі країни-члени цієї оборонної спільноти можуть піти на введення своїх військ на територію України. Таке припущення ексгенсека НАТО наводить
видання The Guardian.
"Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях уперед для України, існує очевидна ймовірність того, що деякі країни можуть вжити заходів в індивідуальному порядку", - зазначив Фог Расмуссен, окремо зазначивши допомогу, яку надає Україні Польща.
"Я б не виключав, що в цьому контексті Польща діятиме ще активніше на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, включно з можливістю введення військ (в Україну. - Ред.)", - заявив колишній глава альянсу. За його словами, звернення України по таку військову допомогу буде абсолютно законним.
Вимога до НАТО надати Україні письмові гарантії безпеки й окреслити шлях до НАТО
Водночас Фог Расмуссен закликав Альянс надати Україні письмові гарантії безпеки і позначити шлях до членства в НАТО без попередніх умов. Фог Расмуссен вважає, що гарантії безпеки мають містити обмін розвідувальними даними, спільні навчання з Україною, розширення виробництва боєприпасів і постачання озброєнь, достатніх для стримування Росії від можливих майбутніх нападів. Про це останнім часом стали говорити частіше, заявив ексгенсек НАТО, вказавши на відповідний заклик Франції.
При цьому Фог Расмуссен підкреслив, що самих лише гарантій безпеки буде замало. "Деякі союзники по НАТО можуть виступити за гарантії безпеки, щоб уникнути реальної дискусії про прагнення України до членства. Вони сподіваються, що, надавши гарантії безпеки, зможуть уникнути цього питання. Я не думаю, що це можливо", - сказав він, зазначивши, що на обговоренні шляху України до НАТО особливо наполягають країни Східної та Центральної Європи.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Київ чекає від НАТО конкретних кроків щодо прийому країни в Альянс і "гарантій безпеки на цьому шляху".
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