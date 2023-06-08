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АНАЛІТИКА

Українські депутати влаштували першу розмову Тихановської та полку Калиновського

Депутатське об'єднання "За демократичну Білорусь!" у Верховній раді України організувало публічну розмову лідерки об'єднаної опозиції Білорусі Світлани Тихановської та полку імені Кастуся Каліновського, який воює у складі Збройних Сил України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив член об'єднання, народний депутат України Богдан Яременко.

Яременко не навів подробиць дискусії, але підкреслив, що йдеться про першу публічну розмову Тихановської та представників полку Калиновського.

Військові своєю чергою коротко прокоментували, що донесли до Тихановської свою позицію: "Білорусь можна звільнити тільки силовим шляхом!" Лідерка об'єднаної білоруської опозиції на момент публікації не повідомляла про розмову.

Як відомо, Україна не розірвала дипломатичних відносин із Білоруссю, яку нині незаконно очолює диктатор Александр Лукашенко, і так само не визнає Тихановської як легітимної представниці Білорусі.

Водночас у складі ЗСУ з березня 2022 року воює полк імені Калиновського, який складається з білорусів.

Минулого року Тихановська оголосила про створення "колективного виконавчого органу" - Об'єднаного перехідного кабінету, а також запропонувала Зеленському встановити дипвідносини з ним. Та поки Київ офіційно не відповів на цю пропозицію.
Ключові теги: Білорусь
 

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