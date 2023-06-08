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Німеччина передала Україні всюдиходи Bandvagn та снаряди до Gepard
22:52 07.06.2023 |
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, свідчить оновлений у вівторок, 6 червня, перелік військової допомоги на сайті німецького уряду.
До партії увійшли перші вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) із 64, які Німеччина планує поставити Україні. Ці всюдиходи, розроблені шведською компанією Haegglinds, можуть одночасно перевозити 11 бійців.
Також ФРН передала дві тисячі боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard, 14 безпілотників-розвідників Vector, 16 одиниць техніки для охорони кордону, три антидронові системи, дві вантажівки 8×6 HX81 та два напівпричепи, 11 тисяч сухпайків.
Нагадаємо, на сайті німецького уряду регулярно оновлюється список того, що вже поставлено Україні як із запасів Бундесверу, так і з конвеєрів військових заводів, а також того, що готується до відправки. На 2023 рік, зазначається на сайті уряду Німеччини, запланована сума військових поставок Україні складає 5,4 мільярда євро. За підсумками 2022 року ця сума склала два мільярди євро.
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