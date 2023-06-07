Фінансові новини
- |
- 07.06.23
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС
15:37 07.06.2023 |
Європейський Союз задіяв Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської гідроелектростанції та вже спрямовує необхідне обладнання і техніку.
Як повідомляє в середу Європейська комісія, у той час як триває евакуація постраждалого населення, Україна запросила у ЄС міжнародну допомогу у вигляді обладнання і техніки для надання допомоги. "У відповідь ЄС уже відправляє допомогу через свій Механізм цивільного захисту завдяки першим пропозиціям Німеччини, Австрії та Литви. Німеччина запропонувала 5 тис. фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія - 20 контейнерів для води та десять насосів для грязьових вод, які наразі вирушають до України. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували обладнання для прихистків, включно з наметами, ліжками та ковдрами", - йдеться в пресрелізі.
У ЄК повідомили, що Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС перебуває у прямому контакті з українськими аварійно-рятувальними службами, щоб відстежувати точні потреби на місцях, і готовий координувати подальшу допомогу Україні на основі потреб, які виникають. "Водночас гуманітарний офіс ЄС в Україні координує свої дії зі своїми гуманітарними партнерами, щоб швидко реагувати на потреби постраждалих від повені, зокрема й шляхом надання продовольчої допомоги та питної води", - деталізують у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
|Російські війська підірвали Каховську ГЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗСУ отримали понад 2 млрд гривень від «Метінвесту»
|ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|У Пекіні занепокоєні ситуацією з руйнуванням Каховської ГЕС
|У США достатньо коштів для допомоги Україні до кінця фінансового року - Білий дім
|Німеччина поставить Україні ще 20 машин Marder – ЗМІ
Бізнес
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності
|Революція у діагностуванні раку. Його зможуть виявляти за аналізом крові
|Кортана, прощавай! Microsoft припинить підтримку голосового асистента
|Razr 40 та Razr 40 Ultra — нові флагманські смартфони-«розкладачки» Motorola з гнучкими AMOLED екранами. Від €799
|Інвестори Dogecoin звинуватили Ілона Маска в інсайдерській торгівлі – лише після зміни логотипа Twitter він заробив $124 млн