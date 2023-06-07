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У Пекіні занепокоєні ситуацією з руйнуванням Каховської ГЕС
13:11 07.06.2023 |
Китайська влада серйозно занепокоєна ситуацією, що склалася внаслідок руйнування Каховської ГЕС (Херсонська обл.), заявив у середу представник МЗС КНР Ван Веньбінь.
"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС", - наводять його слова західні ЗМІ.
Він зазначив, що в Пекіні побоюються "гуманітарних, економічних та екологічних наслідків" цього інциденту.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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