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Німеччина поставить Україні ще 20 машин Marder – ЗМІ
09:31 07.06.2023 |
Україна отримає більше бойових машин піхоти Marder - Федеральне міністерство оборони Німеччини доручило збройовому концерну Rheinmetall підготувати до транспортування понад 20 машин цієї моделі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RND.
Компанія оголосила у вівторок на своєму виробничому майданчику в Унтерлюсі (Нижня Саксонія), що отримала замовлення від Федерального міністерства оборони на 20 бойових машин піхоти Marder.
Машини мають бути доставлені до України до кінця липня.
40 Marder вже поставлено, 20 з них від Rheinmetall і 20 зі складів Бундесверу. Rheinmetall також пропонує 60 інших Rheinmetall, які ще потрібно переробити. Marder використовується Бундесвером з початку 1970-х років. БМП буде поступово замінена на сою наступницю - Puma. Для України Rheinmetall готує старі машини, щоб вони були придатні для використання на фронті.
Також до кінця липня має бути відправлена перша партія з 10 000 35-міліметрових боєприпасів для зенітного танка Gepard, який вкрай необхідний Україні. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 000 патронів.
Rheinmetall також хоче виробляти бронетранспортери Fuchs у східноєвропейській країні.
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