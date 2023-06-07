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АНАЛІТИКА

Німеччина поставить Україні ще 20 машин Marder – ЗМІ

 

Україна отримає більше бойових машин піхоти Marder - Федеральне міністерство оборони Німеччини доручило збройовому концерну Rheinmetall підготувати до транспортування понад 20 машин цієї моделі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RND.

Компанія оголосила у вівторок на своєму виробничому майданчику в Унтерлюсі (Нижня Саксонія), що отримала замовлення від Федерального міністерства оборони на 20 бойових машин піхоти Marder.

Машини мають бути доставлені до України до кінця липня.

40 Marder вже поставлено, 20 з них від Rheinmetall і 20 зі складів Бундесверу. Rheinmetall також пропонує 60 інших Rheinmetall, які ще потрібно переробити. Marder використовується Бундесвером з початку 1970-х років. БМП буде поступово замінена на сою наступницю - Puma. Для України Rheinmetall готує старі машини, щоб вони були придатні для використання на фронті.

Також до кінця липня має бути відправлена перша партія з 10 000 35-міліметрових боєприпасів для зенітного танка Gepard, який вкрай необхідний Україні. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 000 патронів.

Rheinmetall також хоче виробляти бронетранспортери Fuchs у східноєвропейській країні.
 

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