США допоможуть Україні: Байден про ситуацію навколо Каховської ГЕС

Президент США Джозеф Байден заявив, що США допоможуть Україні у зв'язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС (Херсонська обл.) у ніч на вівторок, повідомляє видання "Голос Америки" у телеграм-каналі.

"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", - сказав президент Байден, відповідаючи на запитання журналістів, якою буде його реакція щодо вибуху на греблі.