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АНАЛІТИКА

США допоможуть Україні: Байден про ситуацію навколо Каховської ГЕС

 

Президент США Джозеф Байден заявив, що США допоможуть Україні у зв'язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС (Херсонська обл.) у ніч на вівторок, повідомляє видання "Голос Америки" у телеграм-каналі.

"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", - сказав президент Байден, відповідаючи на запитання журналістів, якою буде його реакція щодо вибуху на греблі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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