Фінансові новини
- |
- 07.06.23
- |
- 08:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський зустрівся в Києві зі спецпредставником Папи
23:43 06.06.2023 |
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі. Під час проведеної у вівторок, 6 червня, зустрічі співрозмовники "обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру", про що повідомив сам український лідер у своєму Telegram-каналі.
"Лише об'єднання зусиль, дипломатична ізоляція й тиск на Росію здатні вплинути на агресора та принести справедливий мир на українську землю", - написав Зеленський.
"Закликаю Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна йде на нашій території, алгоритм щодо досягнення миру може бути лише українським", - наголосив український президент.
Нагадаємо, 20 березня понтифік уповноважив болонського кардинала Маттео Дзуппі миротворчою місію з метою досягти перемир'я між сторонами протистояння в Україні.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папа Франциск неодноразово пропонував себе як посередника та заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.
30 квітня Папа заявив, що Ватикан бере участь у поки що секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні в Україні.
13 травня Ватикан відвідав президент України Володимир Зеленський, який тоді заявив, що "за усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники". Згодом Зеленський визнав, що Папа намагається допомогти з поверненням депортованих до Росії українських дітей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
|Російські війська підірвали Каховську ГЕС
|Прокурори не побачили порушення у поїздці заступника Костіна на відпочинок в Іспанію на машині відомого бізнесмена
|СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський зустрівся в Києві зі спецпредставником Папи
|У ЄС розповіли, чим допоможуть Україні після підриву Каховської ГЕС
|Новий проєвропейський уряд Болгарії підтвердив, що допомагатиме Україні зброєю
|Зеленський прокоментував інформацію про використання західної зброї в Росії
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Рада Безпеки ООН збереться через підрив Каховської ГЕС
Бізнес
|Інвестори Dogecoin звинуватили Ілона Маска в інсайдерській торгівлі – лише після зміни логотипа Twitter він заробив $124 млн
|Штучний інтелект за місяць відібрав роботу майже у 4000 американців
|Європарламент закликав уряди країн ЄС до заборони TikTok
|Топ-25 геймдев-компаній України: зменшення кількості українських фахівців на 12,7% (понад 1300 осіб) та релокейт робітників за кордон
|Aston Martin DB12 представлений з 671-сильним AMG V8
|realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу
|iQOO Neo 8 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном - Dimensity 9200+ покінчив із лідерством Snapdragon 8 Gen 2