Зеленський зустрівся в Києві зі спецпредставником Папи

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі. Під час проведеної у вівторок, 6 червня, зустрічі співрозмовники "обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру", про що повідомив сам український лідер у своєму Telegram-каналі.

"Лише об'єднання зусиль, дипломатична ізоляція й тиск на Росію здатні вплинути на агресора та принести справедливий мир на українську землю", - написав Зеленський.

"Закликаю Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна йде на нашій території, алгоритм щодо досягнення миру може бути лише українським", - наголосив український президент.

Нагадаємо, 20 березня понтифік уповноважив болонського кардинала Маттео Дзуппі миротворчою місію з метою досягти перемир'я між сторонами протистояння в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папа Франциск неодноразово пропонував себе як посередника та заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

30 квітня Папа заявив, що Ватикан бере участь у поки що секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні в Україні.

13 травня Ватикан відвідав президент України Володимир Зеленський, який тоді заявив, що "за усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники". Згодом Зеленський визнав, що Папа намагається допомогти з поверненням депортованих до Росії українських дітей.