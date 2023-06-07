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У ЄС розповіли, чим допоможуть Україні після підриву Каховської ГЕС
23:29 06.06.2023 |
Європейський Союз задіює Механізм цивільного захисту для надання Україні допомоги після підриву Росією дамби Каховської гідроелектростанції.
Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".
За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія координує роботу з державами-членами ЄС для швидкого доправлення Україні дренажних насосів, пожежних рукавів, мобільних станцій очищення води та човнів.
"Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", - підкреслила вона.
Президентка Єврокомісії окремо зазначила, що Росії доведеться заплатити за воєнні злочини, скоєні в Україні: "Руйнування дамби, обурливий напад на цивільну інфраструктуру, ставить під загрозу життя тисяч людей в Херсонській області".
Уранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.
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