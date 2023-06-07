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АНАЛІТИКА

Новий проєвропейський уряд Болгарії підтвердив, що допомагатиме Україні зброєю

 

Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що підтримує військову допомогу Україні на тлі її контрнаступу проти російських сил.

Слова Тагарева цитує агенція БТА, пише "Європейська правда".

Окреслюючи пріоритети роботи Міноборони Болгарії, новий міністр окремо згадав про безпеку в Чорноморському регіоні та повномасштабну війну Росії проти України.

"Ми матимемо безпеку, коли останній окупант залишить кордон України, а агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати наш регіон і наше майбутнє", - зазначив Тагарев.

"Ми повинні зробити все необхідне як для зміцнення нашої обороноздатності, так і для надання допомоги Україні, щоб вона могла продовжити контрнаступ, який вона, очевидно, розпочала, і звільнити свої території. Ми повинні зробити це в межах рішень (Європейського - ред.) Союзу і рішень Національних зборів", - підкреслив він.

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Та неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

Нагадаємо, парламент Болгарії у вівторок схвалив уряд на чолі з прем'єр-міністром, академіком Ніколаєм Денковим, який працюватиме наступні дев'ять місяців за погодженням між двома найбільшими парламентськими блоками - ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія".
Ключові теги: Болгарія
 

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