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АНАЛІТИКА

Зеленський прокоментував інформацію про використання західної зброї в Росії

23:20 06.06.2023 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не використовує західну зброю для нападів на територію Росії, й звернень від західних держав щодо цього він не отримував.

Про це він заявив під час спілкування з українськими журналістами у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми не використовуємо західну зброю на території Росії, тому до мене ніхто не звертається", - так відповів Зеленський на питання, чи звертались західні уряди до нього через використання зброї їхніх урядів на території РФ.
Окремо голова держави прокоментував можливість атаки чи окупації російської території під час подальшої війни, підкресливши, що "Україна не збирається захоплювати територію будь-якої держави".

"Усе це впливає на ставлення до нас як члена НАТО або як майбутньої цивілізованої держави. Якщо ми хочемо бути в Євросоюзі, хочемо бути в НАТО, то ми повинні поводити себе відповідно", - зазначив він.

У понеділок прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо повідомив, що його країна звернеться до України за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовувалися на західному кордоні Росії.

Перед тим видання The Washington Post із посиланням на розвідувальні дані повідомило, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України і наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами.
 

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