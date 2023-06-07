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Рада Безпеки ООН збереться через підрив Каховської ГЕС
22:41 06.06.2023 |
Підрив Каховської ГЕС стане темою екстреного засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, яке відбудеться у вівторок, 6 червня, о 16:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Як повідомляє інформагенція dpa з посиланням на власні джерела, президент України Володимир Зеленський попросив виступити на цьому заході в режимі онлайн.
Очікується, що в заході візьме також участь генсек ООН Антоніу Гутерріш.
На проведенні засідання Радбезу наполягав Київ
Раніше цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна наполягає на скликанні засідання Радбезу ООН і має намір звертатися до Міжнародного кримінального суду після підриву Каховської ГЕС.
"Ми розмовляли з ЄС, з НАТО, з ОБСЄ, і також скликаємо Раду Безпеки в ООН. І також будемо звертатися до представників Міжнародного кримінального суду", - сказав він під час пресконференції у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна".
"Дуже хочеться реакції від країн, які приділяють особливу увагу екологічним питанням. Від Азії, Латинської Америки", - додав Зеленський. "На наш погляд, це злочин. Генеральна прокуратура вже зареєструвала. Класифікація сьогодні - екоцид", - сказав він.
Як повідомлялося, українське військово-політичне керівництво звинувачує російських військових у підриві Каховської ГЕС. Водночас Москва каже, що підрив гідротехнічної споруди здійснив Київ, адже само йому це вигідно.
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