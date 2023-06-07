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F-16 для України. Партнери готові надати потужну кількість літаків, - Зеленський
22:29 06.06.2023 |
Партнери України готові надати військовим потужну підтримку у кількості винищувачів F-16. Однак для цього необхідно відбудувати українську інфраструктуру.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.
"Що стосується F-16 та інфраструктури. Інфраструктури немає, вона буде будуватися та готуватися. Немає сенсу її готувати, поки немає домовленості, що у нас будуть відповідні літаки. На сьогодні остання наша важлива дуже зустріч у Молдові, де у мене була одна закрита зустріч з кількістю країн, які точно підтвердили, що вони точно дадуть нам F-16", - розповів Зеленський.
За словами президента, для передачі винищувачів потрібне спільне погодження країни-партнерів та США,
"Я отримав від деяких європейських партнерів вже розуміння щодо кількості. Вона потужна. Я коли отримав цю інформацію, то у мене був день щастя. Була потужна пропозиція. Важливо, щоб ця коаліція була домовленістю на папері", - сказав він.
Зеленський зауважив, що після цього розпочнеться підготовка інфраструктури України. Однак це не буде відбуватись швидко.
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