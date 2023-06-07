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Вучич не проти, якщо сербську зброю постачатимуть Україні
22:25 06.06.2023 |
Сербія не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Президент Сербії Олександр Вучич сказав, що йому відомо про повідомлення уряду США про те, що сербські боєприпаси потрапили в Україну через посередників. Він заявив, що не планує зупиняти це.
"Чи можливо, що це відбувається? У мене немає сумнівів, що це може статися. Яка є альтернатива? Не виробляти їх? Щоб не продати?" - сказав він.
Вучич розуміє, що сербська зброя може потрапити до Києва: "Я не дурень. Я знаю, що частина зброї може потрапити в Україну".
Лідер Сербії визнав, що намагається балансувати між Україною та Росією. При цьому він підкреслив, що не збирається допомагати російським військовим зусиллям.
Так, Вучич зазначив, що країна приєдналася до всіх резолюцій ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Ми приєднуємось до заборони реекспорту, наприклад, (технологій - ред.) подвійного використання в безпілотниках... Ми не будемо центром для реекспорту чогось до Росії", - сказав він.
За словами Вучича, раніше він кожні три місяці спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. А зараз вже рік не підтримує контактів з Кремлем, окрім прийому гостей з Москви.
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