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УПЦ МП має за три дні передати державі майно Лаври у Києві
16:22 06.06.2023 |
Комісія міністерства культури та інформаційної політики України завершила роботу в Києво-Печерській лаврі та виявила порушення з боку Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це у вівторок, 6 червня, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
Три дні на звільнення 79 об'єктів Лаври
За його словами, тепер представники УПЦ МП мають протягом трьох днів невідкладно звільнити 79 об'єктів Лаври, припинити користування та повернути майно заповіднику "Києво-Печерська Лавра".
"Загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об'єктів. Всі в різних станах. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам'яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника", - зазначив Ткаченко.
У разі відмови УПЦ МП буде суд
Міністр стверджує, що представники монастиря 6 червня відмовилися через канцелярію прийняти акт прийому-передачі державного майна, тож заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі.
Якщо представники УПЦ МП відмовляться виконати вимоги комісії, справу передадуть до суду "для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод заповіднику у користуванні майном", попередив Ткаченко.
"Це дійсно історичне рішення та непроста робота, але Лавра має бути українською, і вона повертається до держави", - наголосив він.
Наприкінці березня УПЦ МП не залишила територію Києво-Печерської лаври, попри те, що заповідник з 29 березня розірвав договір безоплатного користування його культовими спорудами та майном.
Зранку 30 березня священники УПЦ МП проводили у Лаврі богослужіння, а парафіяни не пустили на територію заповідника членів комісії мінкульту, які прибула для перевірки двох будівель, а також перешкоджали роботі ЗМІ.
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