Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Міжнародному суді ООН почалися слухання за позовом України проти РФ щодо Криму і Донбасу

 

У Міжнародному суді ООН почалися слухання у рамках розгляду по суті позову України проти Росії у зв'язку з порушенням двох конвенцій ООН, який Україна подала у 2017 році.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" у Гаазі.

Йдеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)".

6 червня у Палаці миру в Гаазі розпочався перший раунд усних аргументів, цього дня свої аргументи наводить українська сторона. Заплановано дві сесії тривалістю по 3 години кожна.

Російська сторона представлятиме свої аргументи у четвер 8 червня.

Другий раунд представлення аргументів відбудеться 12 і 14 червня відповідно.

Українську делегацію очолює Антон Кориневич - посол з особливих доручень в МЗС, головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ. Його заступницею є Оксана Золотарьова, директор Департаменту міжнародного права МЗС України.

Нагадаємо, Україна подала позов 16 січня 2017 року. У ньому Київ аргументує, що Росія порушила першу конвенцію, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових "республік" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, і другу - своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.

Вже у квітні 2017 року Суд виніс проміжне рішення, зобов'язавши Росію не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включно з Меджлісом, та забезпечити доступність освіти українською мовою.

Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0516
  0,0421
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8346  0,02 0,04 37,3727  0,05 0,13
EUR 39,6115  0,05 0,13 40,4369  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес