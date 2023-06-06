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Австралія планує надіслати Києву бронемашини Hawkei в межах нового пакета допомоги Україні - ЗМІ
14:27 06.06.2023 |
Австралія має намір надати Україні броньовані машини Hawkei як центральний елемент майбутнього пакета військової допомоги, повідомляє The Sydney Morning Herald із посиланням на обізнані джерела.
За їхніми словами, під час зустрічі в Сінгапурі на азійському безпековому саміті ("Діалог Шангрі-ла") між міністром оборони Австралії Річардом Марлзом і міністром оборони України Олексієм Резніковим "взаєморозуміння було досягнуто, але угоду ще не було оформлено через офіційні системи Канберри".
Сам Марлз відмовився коментувати майбутнє постачання. Він заявив, що українці "надали список", і в них була "досить детальна розмова".
Глава Міноборони Австралії додав, новий пакет підтримки Києва буде представлений "найближчим часом".
Видання зазначає, що оголошення про допомогу Україні очікується до часу поїздки прем'єр-міністра Ентоні Альбаніза на саміт НАТО до Литви наступного місяця.
Водночас газета Australian Financial Review повідомляє, що Австралія, США та Україна обговорюють відправлення 41 списаного літака Королівських ВПС Австралії F/A-18 Hornet до Києва замість того, щоб відправляти їх на утилізацію.
Джерела видання заявили, що США прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18.
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