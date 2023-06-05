Фінансові новини
- |
- 05.06.23
- |
- 23:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
США хочуть надати Україні додаткові $37 млн на кібербезпеку
17:56 05.06.2023 |
Влада Сполучених Штатів працює з Конгресом задля надання Україні додаткових 37 мільйонів доларів допомоги для зміцнення кібербезпеки.
Про це йшлося під час щорічного засідання Кібердіалогу Україна-США в Таллінні 1 червня, повідомив у понеділок Державний департамент США.
Під час діалогу делегація США підтвердила подальшу готовність до підтримки кіберзахисту України на тлі повномасштабного російського вторгнення.
"У межах цієї підтримки Сполучені Штати працюють із Конгресом над наданням Україні додатково 37 мільйонів доларів на кібердопомогу, що доведе загальну суму до 82 мільйонів доларів з лютого 2022 року та понад 120 мільйонів доларів - із 2016 року", - зазначається в повідомленні.
У Держдепі вказують, що ця підтримка допомогла посилити спроможність України виявляти, стримувати й реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури.
Крім того, в межах українсько-американського Кібердіалогу сторони поділилися своїми поглядами на роль кібербезпеки в довгостроковому цифровому розвитку України, а також обговорили майбутню двосторонню співпрацю в цій сфері.
Кібердіалог України та США було розпочато у 2017 році, відтоді відбулись п'ять зустрічей у його форматі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Прокурори не побачили порушення у поїздці заступника Костіна на відпочинок в Іспанію на машині відомого бізнесмена
ТОП-НОВИНИ
|СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається
|Україна не використовуватиме в літньому контрнаступі винищувачі F-16 - Резніков
|Ігнат про тренування пілотів на F-16: відправлятимемо хвилями, перший список визначено
|Кабмін розширив перелік товарів, на які волонтери можуть збирати кошти без сплати податків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Справа Коболєва: ВАКС втретє відмовив у продовженні строків розслідування
|Прокурори не побачили порушення у поїздці заступника Костіна на відпочинок в Іспанію на машині відомого бізнесмена
|США хочуть надати Україні додаткові $37 млн на кібербезпеку
|Німеччина може переглянути позицію щодо постачання Україні винищувачів
|Бельгія розслідує, чи застосовували в РФ зброю, надану ЗСУ
|Україна не використовуватиме в літньому контрнаступі винищувачі F-16 - Резніков
Бізнес
|Aston Martin DB12 представлений з 671-сильним AMG V8
|realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу
|iQOO Neo 8 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном - Dimensity 9200+ покінчив із лідерством Snapdragon 8 Gen 2
|ChatGPT з'явився в українському App Store
|ШІ-модель NVIDIA Neuralangelo здатна створювати 3D-об’єкти з 2D-відео
|Марк Цукерберг анонсував гарнітуру Meta Quest 3 за $499
|Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях