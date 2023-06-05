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Св. Франциск Асізський
Німеччина може переглянути позицію щодо постачання Україні винищувачів
17:35 05.06.2023 |
Уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання Україні сучасних західних винищувачів. Остаточне рішення буде прийнято протягом наступних двох тижнів.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю DW, повідомляє РБК-Україна.
"Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - сказав Пісторіус.
Міністр також відкинув можливість передачі Україні крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.
За словами Пісторіуса, Німеччині належить переосмислити свою політику останніх десятиліть.
"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на три-п'ять мільярдів євро, я б не повірив", - додав глава Міноборони Німеччини.
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